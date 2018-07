Santos retorna aos treinos ainda sem Leandro Damião

SANTOS - O elenco do Santos iniciou nesta quarta-feira a sua pré-temporada. Os jogadores se reapresentaram no CT Rei Pele pela manhã, onde começaram o dia reunidos com o novo técnico santista, Oswaldo de Oliveira, e depois fizeram um treino físico sem a presença do atacante Leandro Damião, que viajou para São Paulo para ser submetido a exames médicos.

O ex-jogador do Internacional, contratado por R$ 41 milhões, será apresentado oficialmente nesta quinta-feira em evento organizado pelo clube em uma casa de shows. O atacante participou da reunião pela manhã com Oswaldo de Oliveira e já teve o primeiro contato com os seus novos companheiros.

O retorno do Santos aos treinamentos teve a presença do meia Cícero, que ainda não definiu se permanece na equipe. O jogador tem proposta do Shandong Luneng, da China. O grupo santista ainda não está fechado e a diretoria do clube pode trazer reforços nos próximos dias, como o atacante chileno Eduardo Vargas.