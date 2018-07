Santos retorna aos treinos com Miralles e Durval

SANTOS - O elenco do Santos voltou aos treinos na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, após um período de folga em razão da paralisação do Brasileirão - o campeonato está parado durante a realização da Copa das Confederações. E a novidade na atividade santista foi a presença de dois jogadores que podem deixar o clube: o zagueiro Durval e o atacante argentino Miralles.

Depois da demissão do técnico Muricy Ramalho, no final de maio, Miralles chegou a ser liberado pela diretoria do Santos para procurar um novo clube - tanto que ficou afastado alguns dias dos treinos. O interesse do jogador era voltar para a Argentina, mas, como ele ainda não conseguiu acertar nada, se reapresentou nesta terça-feira para trabalhar no CT Rei Pelé.

Durval vinha treinando e jogando normalmente até a parada no Brasileirão, mas estava acertando seu retorno para o Sport, clube que defendeu com sucesso antes de chegar ao Santos, entre 2006 e 2009. A expectativa era de que ele tivesse feito sua despedida com a camisa santista no jogo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, mas o zagueiro também foi treinar nesta terça no CT Rei Pelé.

Apesar da presença no treino desta terça-feira, a situação de Miralles e Durval permanece indefinida no Santos. E ainda existe a possibilidade de ambos deixaram o clube nos próximos dias.