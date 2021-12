Santos revela aumento em programa de sócio-torcedor e renova com patrocinador

O Santos encerra 2021 com uma crescimento em seu programa de sócio-torcedor. Apesar das restrições para a entrada de público nos estádios durante a maior parte da temporada, o clube da Vila Belmiro revelou nesta quinta-feira ter apresentado aumento de 32,1% em seu número de sócios-torcedores em comparação ao ano anterior.

De acordo com a diretoria, o clube ainda exibiu recorde de arrecadação no programa. O valor chegou a R$ 1,16 milhão em outubro, quando o governo estadual permitiu o retorno do público aos estádios. No mês seguinte, a capacidade de 100% das arquibancadas foi liberada. E a arrecadação com o programa subiu para R$ 1,18 milhão.

Leia Também Santos usa engenharia importada em reforma do gramado da Vila Belmiro para 2022

O faturamento bruto chegou, até novembro, a superar R$ 8 milhões. O crescimento, na avaliação do clube, se deve a "campanhas para arrecadar novos participantes do programa ou recuperar inativos". Nos últimos meses, o Santos investiu em parcerias e sistemas específicos para ampliar sua base de torcedores.

O clube encerra o ano ainda com a renovação do contrato com a Kicaldo, por dois anos. O novo contrato vai até dezembro de 2023. Assim, a marca seguirá estampando as mangas dos uniformes de jogo do time profissional. A empresa tem visibilidade ainda no CT, backdrops de entrevistas, presença nas redes sociais do clube e ações de hospitalidade e ativações em dias de partidas oficiais.

A empresa patrocina o Santos desde 2019. "A Kicaldo é uma marca que já criou uma identidade com o Santos FC, já está identificada com o clube, com o nosso uniforme. Já construímos essa relação e as ações promovidas pela empresa são exemplares e esperamos que essas iniciativas sigam com o Clube e cada vez mais fortes", diz o presidente do Santos, Andres Rueda.