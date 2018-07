Santos revela interesse em destaque do Atlético Nacional

O Santos planeja ter o reforço do atacante Marlos Moreno no Campeonato Brasileiro. O interesse no jogador colombiano de 19 anos foi confirmado nesta quinta-feira pelo presidente Modesto Roma Junior. Ele aproveitou o encontro dos dirigentes de três dezenas de clubes sul-americanos que acontece no Morumbi para conversar com o Atlético Nacional sobre a possibilidade de contratar o atacante.

"Tivemos uma conversa (nesta manhã), mas vamos retomar em abril", disse o dirigente santista. Ele deu a entender que cai esperar o fim do Campeonato Paulista, mas pode ser que os contatos sejam retomados antes disso, pois há outros interessados em Moreno, destaque do Atlético Nacional na Copa Libertadores.

Modesto reconheceu que o encontro dos dirigentes é uma excelente oportunidade de fazer negócios e buscar reforços. "Está todo mundo aqui", falou. Mas negou ter falado com o São Paulo, anfitrião do encontro, sobre Michel Bastos.

Na última quarta feira, após perder mais um pênalti e voltar a ser alvo de cobranças da torcida no empate do São Paulo com o Linense, Michel Bastos disse novamente que, se estiver atrapalhando, pode deixar o Morumbi. O Santos é um dos interessados. "Mas não conversei sobre isso com o São Paulo. Acima de tudo, é preciso respeitar o clube", disse Modesto.