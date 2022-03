Goulart cita início ruim para fracasso do Santos no Paulistão e foca Brasileiro: 'Não podemos errar'

Apesar dos dois gols na vitória do Santos por 3 a 2 diante do Água Santa, na Vila Belmiro, o atacante Ricardo Goulart saiu de campo neste sábado com poucos motivos para comemorar. Mesmo com o resultado positivo, a equipe santista não conseguiu ultrapassar o Santo André na classificação do Grupo D e está pelo segundo ano consecutivo fora das quartas de final do Paulistão. Para o jogador, o início ruim na competição foi crucial para o time não conseguir avançar de fase.

"Não conseguimos o objetivo, que era a classificação. Olhando para trás, tiveram jogos em casa comprometeram", disse Goulart. Estamos com uma nova comissão técnica, com uma identidade, um padrão de jogo, e hoje nossa equipe se empenhou. Conseguimos fazer o que o professor pediu, que era a vitória".

Contratado para ser uma das referências no ataque do Santos, Goulart defendeu Fabián Bustos e acredita que a equipe tem boas chances de evoluir sob o comando do treinador argentino, escolhido pela diretoria para substituir Fábio Carille, e fazer bonito no Campeonato Brasileiro. A vitória deste sábado foi a primeira do técnico à frente do Santos.

"Temos semanas abertas agora para fazer um trabalho promissor. O professor vai ter mais tempo para colocar as ideias dele. Agora é focar nessa temporada. Temos grandes jogos, e não podemos errar", concluiu Goulart.

Com a queda no Campeonato Paulista, o Santos terá cerca de três semanas para se preparar para a sequência da temporada. A equipe volta a campo somente no dia 10 de abril, quando encara o Fluminense, fora de casa, pela rodada de estreia do Brasileirão.