Santos se apresenta com 32 jogadores e diz que ainda aguarda Damião O Santos começou nesta quarta-feira a sua temporada 2016 com 32 jogadores participando do primeiro treino da equipe no CT Rei Pelé. Jogadores como os atacantes Lucas Crispim e Pedro Castro, que voltam de empréstimo, fazem parte do grupo comandado pelo técnico Dorival Júnior, pelo menos neste inicio do ano.