Santos se apronta para clássico com São Paulo em sequência de jogos como visitante

O elenco do Santos voltou do Chile, após empatar por 1 a 1 com o Unión La Calera pela Sul-Americana, e se reapresentou nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, já se preparando para novas viagens nos próximos dias. A primeira é mais curta, para a capital paulista, onde faz clássico com o São Paulo na segunda-feira. Depois, vai ao Equador para enfrentar a Universidad Católica de Quito, novamente pelo torneio continental, na quinta.

O time santista ainda não venceu jogando como visitante sob o comando do técnico Fabián Bustos. Até o momento, foram três empates e três derrotas em seis partidas disputadas em estádios adversários. O número contrasta com o bom desempenho na Vila Belmiro, onde Bustos comemorou vitória em todas as partidas nas quais esteve à beira do gramado.

A missão de encerrar o jejum fora de casa justamente em um clássico pode ficar ainda mais difícil dependendo das notícias que vierem do departamento médico nas próximas horas. O atacante Ângelo, destaque no primeiro tempo contra o La Calera, foi substituído no intervalo por causa de um incômodo na região posterior da coxa direita e virou dúvida para o jogo no Morumbi.

A situação preocupa porque o garoto de 17 anos já havia sentido dores na mesma região durante a vitória sobre o América-MG, no final de semana passado. Caso ele não esteja disponível, o mais provável é que Lucas Braga, substituto de Ângelo no Chile, seja escalado como titular na posição.

Invicto no Brasileirão, com sete pontos, o Santos pode encerrar mais uma rodada na liderança se vencer o clássico. Independente do resultado, assim que a partida contra o São Paulo acabar, o foco se volta para o duelo com a Universidad de Quito. Os santistas estão empatados em quatro pontos com a equipe equatoriana no Grupo C da Sul-Americana, mas estão abaixo, em terceiro lugar, pois perdem no saldo de gols.