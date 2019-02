Santos se aproxima de acerto com lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, deve ser o próximo reforço do Santos. O jogador atualmente está no Porto, de Portugal, porém está afastado dos treinamentos desde a última semana, principalmente para poder cuidar da sua transferência ao Brasil. A proposta do clube da Vila Belmiro é de contratar o reforço por empréstimo, válido por uma temporada.

Jorge foi revelado pelo Flamengo e deixou o Brasil em 2017 para ser vendido ao Mônaco, da França, por R$ 27 milhões. O clube francês emprestou o lateral de 22 anos ao Porto no meio do ano passado, mas teve poucas oportunidades, ao ser escalado somente em cinco ocasiões, duas delas pela equipe B do clube, que disputa a segunda divisão em Portugal.

A informação da transferência foi publicada inicialmente pelo jornal português Record. A vinda de Jorge atende a um pedido do técnico do Santos, o argentino Jorge Sampaoli, para recompor o setor, que teve a saída recente de Dodô. A tendência é a negociação ser fechada já nos próximos dias. Jorge jogou pela última vez em dezembro, contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões.