Santos se arma para evitar zebra na Vila Belmiro neste sábado

O Santos sabe muito bem o que a Chapecoense é capaz de aprontar e, por causa disso, Oswaldo de Oliveira decidiu mexer na equipe para o jogo deste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro. A mudança será no ataque. Geuvânio, em má fase, será substituído por Thiago Ribeiro, de volta à equipe após uma longa ausência causada por uma lesão.

O Peixe quer evitar que a zebra dê as caras na Vila como aconteceu no Morumbi. Há uma semana, a equipe catarinense visitou o São Paulo e obteve uma vitória por 1 a 0, um dos resultados mais surpreendentes do Campeonato Brasileiro. O treinador santista usou a semana livre para ensaiar variações no esquema tático para furar o forte sistema defensivo do adversário. Uma delas é recuar o volante Alison para ser uma espécie de terceiro zagueiro e, dessa maneira, liberar os laterais Cicinho e Mena para atuar bastante adiantados, juntando-se aos jogadores de frente.

"Gosto de mudar meus times dentro das partidas", comentou Oswaldo de Oliveira. "Esse era um recurso que eu já usava no São Paulo, com o Maldonado, no Corinthians, com o Rincón, e também no Japão."

Apesar de o Santos ter perdido para o Fluminense por 1 a 0 no domingo passado, o treinador gostou da atuação da equipe alvinegra. Mesmo que os atacantes tenham passado em branco, como já havia acontecido no clássico contra o Palmeiras - o zagueiro Bruno Uvini e o volante Alison foram os autores dos gols no primeiro jogo após a pausa para a Copa do Mundo.

Oswaldo espera que a volta de Thiago Ribeiro ajude a deixar o time mais agressivo e faça a bola chegar mais frequentemente a Gabriel e Rildo, os outros atacantes do Santos contra a Chapecoense.

Com 17 pontos (quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas), o Santos é o nono colocado do Campeonato Brasileiro. A equipe está oito pontos atrás do líder, o Cruzeiro, e apenas dois atrás do Atlético-PR, quarto colocado da competição. Mesmo sem contar desde o início do ano com a sua dupla de zaga titular - Edu Dracena e Gustavo Henrique -, a equipe tem a segunda melhor defesa da competição, empatada com o Corinthians, com seis gols sofridos. O Grêmio, que sofreu apenas cinco gols, tem a defesa menos vazada do Brasileiro.

Além do bom trabalho da dupla formada por David Braz e Bruno Uvini - dois jogadores que ainda despertam muita desconfiança na torcida -, Oswaldo atribui a eficiência defensiva do time à aplicação dos atacantes na marcação, além da regularidade de Aranha, que, ao entrar em campo neste sábado, completará cem jogos pelo Santos.

DESGASTE

Apesar da vitória sobre o São Paulo, a Chapecoense não está em uma posição confortável no Brasileirão. A equipe é a 15.ª colocada, com 11 pontos e um jogo a menos (a partida contra o Atlético-MG, em Chapecó, pela décima rodada, foi remarcada para 6 de agosto), e está mais desgastada do que o Santos. Depois de surpreender os são-paulinos no Morumbi, o time foi a Fortaleza para enfrentar o Ceará, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Na capital cearense, a Chapecoense empatou por 1 a 1 com o Ceará e foi eliminada do torneio.

Após o treino leve que o time de Chapecó fez ontem, na Vila Belmiro, o técnico Celso Rodrigues confirmou a escalação da equipe com todos os titulares. "Independentemente de jogarmos fora de casa, precisamos atuar com personalidade", disse o zagueiro Rafael Lima.

SANTOS X CHAPECOENSE

SANTOS - Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz, Mena; Alison, Arouca, Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Rildo. Técnico: Oswaldo de Oliveira

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Rafael Lima, Jailton, Rodrigo Biro, Wanderson, Dedé, Ricardo, Conceição, Neném, Camilo, Bruno Rangel. Técnico: Celso Rodrigues

Árbitro: Péricles Bassols (RJ); Local: Vila Belmiro, em Santos. Horário: 18h30. Na TV: Pay-per-view