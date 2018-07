Santos se concentra agora na disputa da Libertadores Depois de vencer a Ponte Preta por 1 a 0, sábado, na Vila Belmiro, e garantir a classificação para as semifinais do Paulistão, o Santos já se concentra agora na Libertadores. Na quarta-feira, abre a disputa das oitavas de final da competição continental contra o América do México. E o técnico Muricy Ramalho sabe que o tempo de preparação para mais uma decisão é curto.