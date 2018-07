Santos se defende após demora em atendimento na Vila

SANTOS - O empate por 2 a 2 entre Santos e Atlético-MG, na última quarta-feira, foi marcado pelo susto dado por Rafael Marques. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o zagueiro atleticano chocou-se de cabeça com seu companheiro Leonardo Silva e caiu desacordado no gramado. Apenas dez minutos depois, o jogador foi levado ao hospital, isso porque um desnível na entrada do gramado da Vila Belmiro impedia a entrada de uma ambulância.

Logo após o término da partida, a diretoria santista soltou uma nota oficial para se defender. O clube admitiu que faltava uma rampa de acesso no local, mas garantiu que o problema nunca foi apontado nas vistorias feitas no estádio.

"Sobre o episódio envolvendo o atleta Rafael Marques na partida desta noite, na Vila Belmiro, o Santos informa que a ambulância não entrou no campo por não haver uma rampa compatível para o acesso. O estádio passa por vistorias anuais, realizadas por vários órgãos diferentes, e nunca foi constatada esta necessidade anteriormente", apontou.

Para evitar que este problema volte a se repetir, a diretoria promete tomar atitudes. "Após o fato desta noite, a presidência do clube já convocou reunião para a manhã desta quinta-feira para que seja providenciada a obra no local, permitindo, assim, o acesso da ambulância em uma futura necessidade".

Por sorte, o problema de Rafael Marques não foi tão grave, o zagueiro foi levado para o hospital e passa bem. "Não foi constatada nenhuma lesão mais séria, nenhuma fratura. Felizmente, está tudo bem. Ele vai permanecer internado para uma observação, que é rotina nesse caso", comentou o médico atleticano Otaviano Oliveira.