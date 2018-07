Santos se despede de seus torcedores antes do Mundial

Na rodada de encerramento da competição, apenas reservas vão enfrentar o São Paulo, provavelmente na capital. Os ingressos sumiram rapidamente das bilheterias, em razão do interesse do torcedor que vai abraçar simbolicamente a equipe e desejar boa sorte aos jogadores que vão viajar na segunda-feira da próxima semana em busca da terceira estrela, 48 anos depois da conquista do bi por Pelé e sua corte.

"Nossos jogadores estão acostumados com esse clima festivo e vão primeiro se preocupar em fazer um bom jogo", garantiu o técnico Muricy Ramalho. A sua esperança de que o jogo seja aberto e com gols aumentou com a promessa de Joel Santana, treinador do adversário, de enfrentar o campeão da Copa Libertadores da América de igual para igual por precisar da vitória para ter chance de obter uma vaga para a Copa Sul-Americana. "A partida não será teste para o Mundial e nem treino de luxo, como andam dizendo. Estava definido há tempo que o Santos teria todos os titulares no jogo. Respeito muito o Bahia e torço para que seja como Joel falou para termos um jogo bom de se ver", acrescentou o comandante santista.

A única mudança no Santos será a presença Elano, ainda fora de forma, no lugar de Adriano, que sofreu grave contusão no tornozelo direito, foi operado na última sexta e só deve voltar às atividades em abril do próximo ano. Com o desfalque do volante, o time fica com menor capacidade de marcação no meio de campo, porém mais forte ofensivamente. Henrique herdará o papel de primeiro volante, com a determinação de dar combate na entrada da área. Mas como não tem o poder de marcação de Adriano, vai precisar da ajuda de Arouca e Elano. Paulo Henrique Ganso vai atuar mais adiantado, próximo a Neymar e Borges, como Muricy Ramalho pretende usá-lo na provável decisão contra o Barcelona, de Lionel Messi.