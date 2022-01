Santos se impõe, vence o América-MG e está na final da Copinha

Imponente do início ao fim, o Santos venceu o América-MG na noite desta sexta-feira, por 3 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, os santistas aguardam por Palmeiras ou São Paulo na final.

O Santos volta à uma final após sete anos (2014), ocasião em que enfrentou o Corinthians, venceu por 2 a 1 e conquistou o tricampeonato. Desde então, o time paulista nunca mais chegou numa decisão, tendo agora a oportunidade de encerrar este incômodo jejum de uma das melhores bases do Brasil.

A final da competição está prevista para a próxima terça-feira, dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou local e horário do confronto.

Com bola rolando, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e com os dois times impondo forte marcação. Consequentemente, o duelo ficou bastante truncado e com raras oportunidades de gol, exceto em finalizações de longa distância.

O América-MG assustou aos 12 minutos, quando Adyson, mesmo sem ângulo, finalizou para a defesa de Diógenes. Mas o Santos respondeu aos 15 e abriu o placar. Ed Carlos chutou forte, a bola bateu no travessão após defesa do goleiro e sobrou para Lucas Barbosa, de cabeça, mandar para as redes.

Os paulistas ficaram mais confortáveis com a vantagem e ainda no primeiro tempo poderiam ter feito o segundo gol. Aos 32, após escanteio da direita, a bola desviou em Derick e o goleiro do América-MG, Cássio, precisou fazer linda defesa, vendo a bola bater no travessão antes de a defesa afastar.

No segundo tempo, o América-MG mal teve tempo de reagir e viu o Santos ampliar o placar aos nove minutos. Rwan Seco cruzou rasteiro da esquerda, o goleiro deu rebote e Lucas Barbosa só teve o trabalho de completar para o gol vazio.

Com dois gols de vantagem, o Santos administrou o resultado, aguardou o América-MG e construiu uma vitória tranquila. Aos 26 minutos, Weslley Patati carregou bola, passou pela marcação e finalizou forte com a perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro Cássio.

Com a vaga praticamente garantida, o Santos usou a reta final para descansar alguns jogadores, mas nada que alterasse a excelente vitória por 3 a 0.