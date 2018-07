Santos se interessa por lateral japonês

Desde a saída de Jonathan para a Internazionale, da Itália, no meio do ano, o Santos procura um lateral-direito à altura do time campeão da Libertadores. Vários jogadores brasileiros da posição foram observados por olheiros santistas, mas nenhum se enquadrou no padrão de exigência do técnico Muricy Ramalho. Não foi o que aconteceu no caso de Kiroki Sakai, de 21 anos, do Kashiwa Reysol, do Japão, provável reforço para o centenário do clube. A indicação foi do gerente de futebol, Nei Pandolfo.

“Na viagem de trabalho da equipe que o Santos mandou ao Japão há aproximadamente um mês, Nei viu Sakai atuando em alguns jogos e ficou bem impressionado. Ele é o que está mais perto de ser contratado para a lateral direita”, confirmou o vice-presidente Odílio Rodrigues. Segundo o dirigente, trata-se de um jogador de boa qualidade técnica e muito veloz.

Mercado promissor

O reforço japonês tem algumas vantagens. A principal é que o Santos não terá de fazer nenhum investimento em dinheiro porque o Reysol estaria disposto a emprestar Sakai em troca da valorização de seu jogador com a camisa santista.

A contratação de um jogador japonês, a disputa do Mundial de Clubes e o carisma de Neymar somados poderão fazer do Santos o clube brasileiro mais popular no país do sol nascente, com o surgimento de importante fonte de recursos na venda de camisas.

Se não houver acerto com o Kashiwa, os dirigentes vão atrás de Jonas, do Coritiba, e Douglas, do Goiás.