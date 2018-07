Santos se prepara para dois confrontos diretos contra o rebaixamento

As duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro serão importantíssimas para o Santos se distanciar da zona de rebaixamento e não ver seus concorrentes que estão abaixo, ganharem força na tabela. O time alvinegro enfrenta o Coritiba, 20º colocado, e depois o Vasco, 19º. A ideia no time da Baixada Santista é tratar esses dois confrontos como decisivos e, além de evitar a aproximação dos últimos colocados, conseguir subir e tentar engatar uma nova e positiva fase.

“São confrontos diretos. Se não conseguimos a vitória, eles vão se aproximar de nós. Sabemos que será o jogo da vida deles, pois estão com a pontuação baixa. Temos de entrar concentrados e vencer esses dois jogos. Com o grupo que temos, não podemos ficar nesta situação”, disse o goleiro Vanderlei.

Em relação ao time para sábado, o técnico Dorival Júnior resolveu mexer na formação. No coletivo realizado na quinta-feira, ele tirou Paulo Ricardo, que estava atuando improvisado como volante, para colocar Thiago Maia, que é da origem. Assim, o Alvinegro deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Geuvânio.

A equipe vai entrar em campo com uma motivação extra. Na quinta-feira, o presidente Modesto Roma quitou os salários e direitos de imagem atrasados e assim, não tem mais dívida alguma com o elenco santista. O clube chegou a ser denunciado pelo atraso e caso não quitasse a dívida, corria o risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro.