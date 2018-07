Santos se reapresenta e enaltece período livre para treinar antes de maratona

Depois de três dias de descanso, o elenco do Santos se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians, em duelo que ocorrerá em 10 de setembro, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

E o longo período livre para treinar foi muito comemorado pelo elenco. Afinal, além do difícil jogo contra o Corinthians, o Santos enfrenta três dias depois o Barcelona, de Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"Vínhamos em uma sequência forte, com jogos importantes. O descanso foi bom para recuperar as energias, ainda mais agora com um clássico e uma partida da Libertadores pela frente", comentou o zagueiro Lucas Veríssimo, o atleta que mais jogou pelo Santos na temporada, com 44 partidas.

"Essa pausa nos ajudou a recuperar a parte física. Agora, com a parada dos jogos neste fim de semana, teremos tempo para trabalhar bastante e ficar bem. Precisamos estar 100% nestes compromissos que teremos em breve", acrescentou o defensor.

Na reapresentação desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, o elenco realizou trabalhos físicos na academia e no campo. "Fizemos uma sessão de musculação com trabalho funcional e terminamos a atividade no campo, com a transferência do que foi feito na academia", explicou o preparador físico Rodolfo Mehl.

Nesta sexta-feira e no sábado, segundo acrescentou ele, o elenco trabalhará a parte técnica e, na segunda, os trabalhos físicos serão retomados para acelerar o ritmo antes de iniciar uma nova maratona de jogos envolvendo Brasileirão e Libertadores.

"Como a próxima partida será somente no dia 10, teremos um tempo bom para trabalhar coisas que não conseguíamos fazer na sequência de jogos que estávamos. Pelo que já vimos na reapresentação, nossos jogadores estão bem fisicamente. Temos que dosar bem a carga de trabalhos para que os atletas cheguem bem na nova sequência de jogos que teremos", completou o preparador físico.