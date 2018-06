Santos se reapresenta e usa amistosos para retornar 'fortalecido' no Brasileirão

Após 11 dias de descanso, os jogadores do Santos se reapresentaram nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos, e retomaram os treinamentos para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Antes das competições oficiais, a equipe fará excursão pelo México, onde fará dois amistosos.

"Vários times da Europa utilizam esses amistosos como parte da preparação e nós faremos isso também. Vai ser muito bom, pois esses jogos serão importantes para que a equipe esteja bem fortalecida no retorno do Brasileirão", avaliou o preparador físico Ednilson Sena.

Sobre o período de folga, o preparador afirmou que foi benéfico para os atletas. "Vínhamos de uma sequência de jogos muito intensa. Estamos avaliando os jogadores e vendo os níveis de cada um. Assim nós poderemos liberá-los o mais rápido possível para que o (técnico) Jair (Ventura) implante as atividades técnicas e táticas", disse Ednilson Sena.

O elenco fará período de treinos no centro de treinamento em Santos e embarca no dia 4 de julho para o México para enfrentar Monterrey e Querétaro. O time alvinegro volta a disputar o Brasileirão apenas no dia 19 de julho contra o Palmeiras, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, às 20 horas, pela 13.ª rodada. O time ocupa a 15.ª posição, com 13 pontos - um jogo a menos, adiado contra o Vasco, da terceira rodada.

Nesta segunda-feira, o grupo santista passou por uma bateria de exames no Cepraf (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol). Em seguida, fez atividade leve de readaptação no gramado.