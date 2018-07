Santos segue em dúvida sobre férias de Neymar

O Santos decide nos próximos dias que fará com Neymar. Os dirigentes estão entre deixar em campo nas duas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro o mais importante dos atacantes em atividade no País ou dar a ele um descanso de duas semanas, antes de sua apresentação à seleção brasileira sub-20, no dia 8 de dezembro.

Ao time, que apenas cumpre tabela, tanto faz. Mas para Neymar, que soma 41 gols em jogos oficiais, um a mais que o gremista Jonas, será a chance de se tornar o maior goleador do futebol brasileiro na temporada, feito importante para um jogador de apenas 18 anos e com menos de dois anos como profissional.

"Estamos discutindo o assunto e no decorrer da semana vamos anunciar se daremos férias a Neymar antes dos demais atletas", disse, nesta segunda-feira, o diretor de futebol do Santos, Pedro Luís Nunes Conceição.

A direção do clube tentou permissão da CBF para que o atleta se apresentasse mais tarde, mas a resposta foi negativa. Neymar terá de se apresentar ao treinador Ney Franco no dia 8 de dezembro para o início da preparação visando ao Sul-Americano Sub-20, que será disputado entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro de 2011, no Peru, e que classificará dois países para a Olimpíada de 2012, em Londres.

Depois dos três gols que marcou na vitória santista por 4 a 1 contra o Goiás, Neymar desconversou quando o assunto foi suas férias antecipadas. "Não estou sabendo de nada. Por mim, jogo as duas partidas que restam para acabar o Brasileiro. Sou novo e meu desejo é ajudar o Santos a vencer", afirmou.