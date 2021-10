Santos segura pressão, vence Athletico-PR por 1 a 0 fora e respira no Brasileirão

O Santos garantiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro neste sábado, jogando contra o Athletico-PR na Arena da Baixada. Após abrir o placar no início do segundo tempo, o time santista segurou a pressão adversária e saiu de campo com a vitória por 1 a 0. O jogo foi válido pela 29ª rodada do Nacional.

Depois da vitória sobre o Fluminense, o novo triunfo do Santos leva o time aos 35 pontos, na 11ª colocação. Finalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas e um empate. O time de Curitiba tem 34 pontos e ocupa a 13ª colocação.

As primeiras movimentações em campo apresentaram duas equipes dispostas a arriscar, primeiro com finalizações de fora da área. A primeira grande chance de perigo foi do Athletico-PR, aos 14 minutos. Pedro Rocha cabeceou no contra-pé de João Paulo, mas o goleiro conseguiu fazer grande defesa.

As tentativas continuaram, mas a falta de criatividade falou mais alto. No momento em que o time da casa ficava mais com a bola, o Santos conseguiu sua melhor chance no primeiro tempo, aos 30 minutos. Danilo Boza recebeu cruzamento livre na área, mas cabeceou por cima, perdendo grande chance. Diego Tardelli também teve boa oportunidade para marcar minutos antes, mas não aproveitou.

Toda criatividade que faltou na etapa inicial apareceu rapidamente na volta do intervalo. Logo aos 2 minutos, Marcos Guilherme recebeu na esquerda e cruzou na medida para Madson chegar cabeceando sem chances para o goleiro do Athletico-PR. Com o gol sofrido, o time paranaense foi para cima e sufocou o Santos em busca do empate.

Terans perdeu uma chance incrível aos 5 minutos, completando de primeira na pequena área. A bola foi por cima do gol. Com o Santos completamente recuado, o time paranaense ainda assustou com chute de Marcinho para fora e com batida de Erick, que acabou em ótima defesa de João Paulo.

Os treinadores usaram as substituições para tentar alcançar seus objetivos, mas o cenário seguiu o mesmo: Athletico-PR pressionando e Santos recuado. Aos 29 minutos, Renato Kayser ganhou pelo alto e cabeceou no travessão. João Paulo não teria chances no lance. O time paulista tentava liquidar o jogo nos poucos contra-ataques que conseguia.

A pressão dos mandantes persistiu, mas o goleiro João Paulo mostrou que vivia um grande dia. Após afastar cruzamento do Khellven, o goleiro do Santos parou Christian em um lance cara a cara, já nos acréscimos, garantindo a vitória santista.

Os dois times terão grandes jogos pela frente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 30ª. Um clássico contra o Palmeiras será o próximo jogo do Santos. O duelo acontece no domingo, dia 7, às 16h, na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, o Athletico-PR terá uma prévia da final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X SANTOS

ATHLETICO-PR - Santos; José Ivaldo, Thiago Heleno e Nico Hernández (Nikão); Marcinho (Khellven), Christian, Erick (Léo Cittadini) e Abner Vinícius; Pedro Rocha (Bissoli), David Terans e Renato Kayser. Técnico: Alberto Valentim.

SANTOS - João Paulo; Robson Reis, Danilo Boza, Emiliano Velázquez (Wagner Leonardo); Madson, Vinicius Balieiro, Felipe Jonatan (Carlos Sánchez), Marcos Guilherme (Pará) e Lucas Braga; Ângelo (Moraes) e Diego Tardelli (Raniel). Técnico Fábio Carille.

GOL - Madson, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Zé Ivaldo e Vinicius Balieiro.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

PÚBLICO - 7.196 presentes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).