Santos só aguarda CBF para confirmar amistoso com o Barcelona

SANTOS - O Santos aguarda apenas a autorização da CBF para confirmar o amistoso contra o Barcelona, dia 2 de agosto, no estádio Camp Nou, na Espanha. A maior atração do jogo será Neymar, que estrearia justamente contra o ex-clube, e o vencedor receberá o tradicional Troféu Joan Gamper.

É quase certo que o pedido santista seja atendido porque não será necessário mexer na tabela do Campeonato Brasileiro, já que o Santos enfrentará o Internacional, em Porto Alegre, no dia 31 de julho, pela 10.ª rodada, e dia 4 de agosto recebe o Náutico, na Vila Belmiro.

O Santos terá todas as despesas da viagem à Espanha pagas pelo Barcelona, mas não está certo que vá receber alguma parte da bilheteria. O amistoso faz parte do pacote das negociações sobre a transferência de Neymar.

Está prevista a partida de volta no Brasil, em local ainda não definido, em setembro, com bilheteria e outras receitas ficando para os santistas. Se a CBF não autorizar a realização do jogo no Brasil, o clube espanhol terá de pagar 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões) como compensação.