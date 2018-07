Santos só aguarda exames para confirmar contratação de Borges

SANTOS - O Santos acertou por telefone os últimos detalhes com o Grêmio para ter o atacante Borges para a sequência da temporada. O reforço está apenas na dependência dos resultados dos seus exames médicos para assinar contrato e ser anunciado como novo jogador do Santos. Borges será o parceiro de Neymar no ataque do campeão paulista para o Campeonato Brasileiro.

O atacante chegará ao clube para o lugar de Zé Eduardo, que vai se apresentar ao Genoa, da Itália, no fim de junho. Nos últimos dias, foram contratados o atacante Rychely (ex-Santo André) e o meia Roger (ex-Oeste) para as vagas que vão se abrir com a saída de Maikon Leite (apresenta-se ao Palmeiras dentro de um mês) e Robson (voltou para o Avaí). Agora, o Santos só vai voltar a contratar se houver necessidade.

"Continuamos atentos ao mercado, mas, após o desfecho das negociações para a contratação de Borges, vamos concentrar as atenções na Libertadores", disse o presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. Porém, o dirigente admite abrir exceções se houver chance de fechar com Zé Roberto ou Diego. O ex-meia da seleção brasileira está de saída do Hamburgo, da Alemanha, e conversou recentemente com dirigentes santistas. Diego vive má fase no futebol alemão e tem boas chances de deixar o Wolfsburg no final da temporada europeia.

Já a contratação de Ezequiel Miralles, do Colo Colo, está mais distante. Dado como certo no início da semana, o acerto com o atacante argentino naturalizado chileno naufragou por conta da concorrência do Grêmio. O clube gaúcho está mais perto de anunciar o reforço estrangeiro.

Ganso. O presidente do Santos pretende fazer uma última tentativa para convencer Paulo Henrique Ganso a desistir da ideia de ir para a Europa na janela do meio do ano. Se ele resolver ficar, não haverá necessidade da vinda de um armador caro.

"Será uma conversa de homem para homem que teremos nesta semana. Vou aproveitar que Ganso está se recuperando de uma lesão, sem jogar, para conversamos. Quero ouvir a sua resposta à nossa última proposta, com bases iguais às oferecidas a Neymar", afirmou o presidente.

"Se ele disser não, vamos esperar que surja uma proposta oficial. O que houve até agora foram notícias plantadas. Não recebemos nenhuma oferta pelo Ganso. Se chegar e atender aos interesses do clube, vamos discutir. Até porque não existe jogador indispensável. O Santos tem outros jogadores e sem ele (Ganso) ganhou o título (paulista). Pelé um dia parou e o Santos continuou", completou Luis Álvaro.