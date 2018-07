Santos só depende de documentação para estrear reforços

Se há algumas rodadas do Campeonato Brasileiro o técnico Dorival Junior, do Santos, pedia a vinda de reforços, agora apenas pendências burocráticas impedem o clube de promover a estreia de duas contratações. O meia argentino Elimiano Vecchio e o atacante colombiano Jonathan Copete já treinam com o time dependem de resolver documentações para poder entrarem em campo.

Como os dois vieram por transferências internacionais, teriam de esperar até 20 de junho para esperar a abertura da janela. Essa pendência está resolvida e agora, resta apenas para Vecchio a aparição no Boletim Informativo Diário (BID) e no caso de Copete, a chegada de parte da documentação faltante.

Vecchio, que veio do Catar SC, vai usar a camisa número 40 e tem chances de estrear na quarta-feira. O jogo será contra o Fluminense, em Cariacica. No dia seguinte à partida o clube deve apresentar o colombiano Copete, ex-Atlético Nacional. O jogador depende de um visto de trabalho para poder assinar contrato.

O clube aguarda ainda mais um reforço internacional. O zagueiro argentino Fabián Noguera, do Banfield, vai reforçar o Santos a partir de julho. A negociação foi fechada ainda em fevereiro.