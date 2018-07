Santos só empata com o Rio Claro e perde chance de ser líder geral do Paulistão

O Santos foi a Rio Claro neste domingo com o objetivo de aproveitar a fragilidade do adversário para obter mais uma importante vitória na briga para ser o melhor time da primeira fase do Paulista, mas não conseguiu. Ficou no 0 a 0 e, embora lidere o Grupo A com 22 pontos, está um atrás do Corinthians na classificação geral.

Já o Rio Claro segue na penúltima posição do Grupo D, agora com nove pontos, e continua como um dos sérios candidatos a serem rebaixados para a Série A2.

Na próxima quarta-feira, o Rio Claro voltará a campo para enfrentar o Ituano, às 19h30, em Itu, pela 11ª rodada do Paulistão. Já o Santos irá folgar neste meio de semana por já ter realizado o seu confronto desta rodada, que foi antecipado para a última terça-feira, quando a equipe comandada por Dorival Júnior derrotou o XV de Piracicaba por 1 a 0, fora de casa.

Assim, o Santos só voltará a campo no próximo domingo, quando fará clássico com o São Paulo, às 18h30, na Vila Belmiro, em jogo que poderá não lhe valer a liderança geral do Paulista, pois no dia anterior, em São Paulo, o líder Corinthians enfrentará o Ituano, às 21 horas, no Itaquerão.

O primeiro tempo do Santos em Rio Claro não foi bom. O time teve dificuldade para criar jogadas e pouco incomodou a defesa da equipe da casa. O time do interior, por sua vez, aproveitou para tentar pressionar, mas esbarrou na segura defesa santista. Neste domingo, por sinal, a equipe treinada por Dorival Junior completou seu quarto jogo sem sofrer gols.

A equipe da Vila, é verdade, havia melhorado um pouco o rendimento no final da etapa. Mas cresceu de produção mesmo no segundo tempo, sobretudo depois que Gabriel foi trocado por Neto Berola, que entrou um pouco mais aceso no jogo.

A consequência foi que o Santos passou a criar algumas chances, mas sem levar grande perigo ao goleiro Lucas. A partir dos 30 minutos, as duas equipes diminuíram o ritmo, e o empate foi o mais justo, sendo que no final o goleiro Vanderlei ainda precisou trabalhar para evitar que o Santos voltasse para a casa com um resultado ainda pior.

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 0 x 0 SANTOS

RIO CLARO - Lucas Frigeri; Luis Felipe, Léo Coelho, João Gabriel e Thiago Cristian; Rodrigo Celeste, Elsinho, Maurício e Léo Costa; Lucas Xavier (Índio) e João Paulo (Romarinho). Técnico: Sérgio Guedes.

SANTOS - Vanderlei; Alison (Caju), Gustavo Henrique, Lucas e Zeca; Renato, Thiago Maia, Serginho (Paulinho) e Lucas Lima; Gabriel (Neto Berola) e Ricardo Oliveira.Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Rafael Gomes da Silva Felix.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Celeste, João Paulo, Thiago Maia e Léo Coelho.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt, em Rio Claro (SP).