Santos só teve Victor Ferraz como titular em todos seus jogos na Copa do Brasil

O rodízio implementado por Jorge Sampaoli no Santos provoca alterações na escalação a cada jogo e faz com que o time tenha apenas um atleta tenha sido titular em todos os sete compromissos que o clube fez na Copa do Brasil: o lateral-direito Victor Ferraz.

Das goleadas sobre Altos-PI e América-RN, passando pelos confrontos em ida e volta com Atlético-GO e Vasco e também pelo primeiro duelo com o Atlético-MG pelas oitavas de final, o Santos só teve Victor Ferraz escalado em todos esses compromissos e sem ser substituído, com 630 minutos em campo.

Além dele, mais dois jogadores foram aproveitados nos sete duelos do Santos na Copa do Brasil. São os casos do atacante Derlis González e do meia-atacante Yeferson Soteldo. A diferença para o lateral-direito é que o paraguaio iniciou entre os reservas o confronto fora de casa com o Atlético-GO, enquanto Soteldo foi suplente acionado diante de Altos-PI, em São Januário contra o Vasco e no duelo com o Atlético-MG.

Embora Sampaoli tenha definido Everson como o goleiro titular do Santos em torneios mata-mata, nem ele passou incólume ao rodízio, pois Vanderlei foi o escalado pelo treinador argentino diante do Altos-PI, na estreia santista na competição. Depois, então, disputou os seis jogos seguintes.

Além de Everson e Derlis, outros quatro atletas foram titulares em seis jogos nesta Copa do Brasil: os zagueiros Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, o volante Diego Pituca, o meia Jean Mota e o atacante Rodrygo. Já o uruguaio Carlos Sánchez só atuou cinco vezes, mas é o artilheiro do time na competição com quatro gols marcados.

As dúvidas na escalação do Santos para encarar o Atlético-MG começam, aliás, por Rodrygo. O clube não liberou o atacante para defender a seleção brasileira olímpica em um torneio na França, mas a CBF não desconvocou o jogador - a situação é a mesma do lateral-esquerdo Renan Lodi, do Athletico-PR.

Com o impasse, o clube entrou com pedido de liminar no STJD, assim o clube paranaense, para poder utilizar Rodrygo. E o tribunal determinou que a CBF se pronuncie sobre o assunto até quinta-feira, data do confronto com o Atlético-MG na Copa do Brasil, no Pacaembu.

Derlis, um dos jogadores que participou dos sete jogos do Santos na Copa do Brasil, é desfalque certo no confronto desta quinta, por estar na seleção paraguaia, que se prepara para a Copa América. E outro desfalque é Cueva, chamado para a seleção do Peru.

Em compensação, Soteldo, que disputou os sete jogos santistas da Copa do Brasil, está de volta após cumprir suspensão automática no duelo com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Além do venezuelano, Gustavo Henrique e Diego Pituca, que estavam suspensos, também voltam a ficar à disposição de Sampaoli.

Com essas opções e desfalques, a escalação santista para encarar o Atlético-MG ainda é um mistério. Mas ela com certeza contará com Victor Ferraz.

Confira as escalações utilizadas pelo Santos na Copa do Brasil:

06/02 - 7 x 1 Altos (F) - Vanderlei; Luiz Felipe, Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez (Eduardo Sasha), Jean Mota (Soteldo) e Copete; Derlis González (Sandry).

07/03 - 4 x 0 América-RN (C) - Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique (Wagner Leonardo) e Diego Pituca; Alison (Jean Lucas), Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo (Eduardo Sasha), Derlis González e Soteldo.

04/04 - 0 x 1 Atlético-GO (F) - Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Yuri (Alison), Jean Lucas e Cueva (Derlis González); Soteldo, Eduardo Sasha e Rodrygo (Luiz Felipe).

11/04 - 3 x 0 Atlético-GO (C) - Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Lucas Veríssimo e Diego Pituca; Alison (Cueva), Carlos Sánchez, Jean Mota e Soteldo; Rodrygo e Derlis González (Jorge).

17/04 - 2 x 0 Vasco (C) - Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez (Eduardo Sasha) e Jean Mota (Jean Lucas); Rodrygo, Derlis González (Jorge) e Soteldo.

24/04 - 1 x 2 Vasco (F) - Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Soteldo), Diego Pituca e Carlos Sánchez (Jean Lucas); Jean Mota (Yuri Lima) Rodrygo e Derlis González.

15/04 - 0 x 0 Atlético-MG (F) - Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Jean Lucas e Jorge; Rodrygo (Cueva), Jean Mota e Derlis González (Soteldo).