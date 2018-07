Santos 'sobrevive' sem jogadores da seleção e elenco comemora

Quando o técnico Rogério Micale convocou a seleção olímpica com Zeca, Thiago Maia e Gabriel, a preocupação da comissão técnica e dos jogadores do Santos era com a possibilidade da equipe cair de rendimento no Campeonato Brasileiro. Mas não foi o que aconteceu. O time é o vice-líder da tabela, atrás apenas do Palmeiras.

O zagueiro Gustavo Henrique destacou o fato como uma prova da qualidade do elenco alvinegro, que pode contar com o retorno dos convocados na semana que vem, após a participação na Olimpíada.

"Todos veem que estamos em segundo mesmo sem esses jogadores. Eles fazem diferença, mas o pessoal que entrou deu conta do recado. Queremos que eles fiquem pela qualidade que tem, mas se saírem, vamos continuar fortes", disse o defensor, deixando claro sua confiança em Caju, Léo Citaddini e Copete, substitutos do trio.

Um dos candidatos a perder a vaga em breve, Léo Citaddini acredita que o técnico Dorival Júnior terá dificuldades para montar o time por causa da disputa por posições.

"Vai ser uma briga sadia, pois quem está jogando tem dado conta do recado. Eles (jogadores convocados) têm seu valor e representam muito para o Santos, mas estamos mostrando que o elenco é forte", destacou o jogador.