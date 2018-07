Santos sofre com lesões e é derrotado pelo Sport por 1 a 0 no Recife

A falta de criatividade e as lesões derrubaram o Santos, neste sábado, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, diante do Sport. Sem forças para derrotar um adversário que luta para se afastar da zona do rebaixamento, mas é perigoso quando joga em casa, o Santos acabou perdendo por 1 a 0 no Recife, em partida pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Independentemente dos resultados deste domingo, o Santos permanecerá no G4, na quarta colocação, mas com a derrota deste sábado a equipe viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para nove pontos (54 a 45).

O drama santista começou logo aos dois minutos de jogo, quando Gustavo Henrique se machucou. O zagueiro, que só foi escalado porque a diretoria conseguiu um efeito suspensivo no STJD, foi substituído por David Braz. E justamente em um vacilo do reserva é que saiu o gol de Sport, aos 10 minutos. O zagueiro perdeu a dividida com Rogério e viu o atacante girar e bater no canto direito de Vanderlei.

No segundo tempo, o Santos ainda teve um pênalti não marcado aos dois minutos após Ronaldo Alves interceptar com o braço um chute de Jean Mota dentro da área e voltou a ser abatido por nova lesão. Aos seis, Vitor Bueno desabou no chão com dores na virilha após dar um chute dentro da área. O meia foi substituído por Elano e a equipe perdeu velocidade em um momento da partida em que parecia esboçar uma reação para chegar ao empate.

Para piorar, Elano jogou apenas 18 minutos. Aos 27, o meia reclamou com o árbitro goiano Elmo Alves Resende Cunha após sofrer falta e tomou o cartão amarelo. Ele insistiu na reclamação, levou o segundo amarelo e foi expulso.

Com as lesões deste sábado, Gustavo Henrique e Vitor Bueno passam a preocupar não só para a sequência do Brasileirão, como também para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Internacional, no estádio da Vila Belmiro, pela rodada de ida das quartas de final do torneio.

Neste sábado, no entanto, não foram apenas as lesões e a expulsão de Elano que impediram o Santos de conquistar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Lucas Lima jogou praticamente sozinho no meio de campo. Os demais jogadores não acompanharam o ritmo do jogador e quando recebiam a bola, concluíam mal as jogadas. O centroavante Rodrigão, por exemplo, ficou apenas 45 minutos em campo e deu lugar a Jean Mota no intervalo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 SANTOS

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura (Paulo Roberto), Diego Souza, Gabriel Xavier (Vinícius Araújo) e Everton Felipe; Rogério (Apodi) Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique (David Braz) e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno (Elano); Copete e Rodrigão (Jean Mota). Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Rogério, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Ferraz e Vinícius Araújo (Sport); Copete (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Elano (Santos).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).