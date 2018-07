Santos sofre para driblar dificuldades financeiras

A direção do Santos torce para que Edu Dracena, Thiago Ribeiro e Leandro Damião voltem bem, após sofrerem lesão, dando condições para o time brigar pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Os pedidos do técnico Oswaldo de Oliveira para ter reforços de peso passam longe das reuniões do Comitê de Gestão, empenhado em solucionar os sérios problemas financeiros pelos quais o clube passa.

Uma das parcelas da compra de Thiago Ribeiro, de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3 milhões) venceu e terá de ser paga ao Cagliari, da Itália, nos próximos dias. Enquanto isso, o dinheiro que entrou da venda do lateral Bruno Peres ao Torino foi usado na contratação em definitivo do chileno Mena, junto à Universidad de Chile, no mês passado.

Sem patrocínio master da camisa há mais de um ano e meio e sem a receita de bilheteria devido à parada do Brasileiro por 45 dias, durante a Copa Mundo, os dirigentes santistas tiveram de recorrer a empréstimo bancário para pagar o salário do mês de maio aos jogadores e saldar compromissos com fornecedores.

De acordo com um dos integrantes do Comitê de Gestão, que pede para não se identificado, a solução seria a venda de um ou dois jogadores de ponta (Thiago Ribeiro e Mena, por exemplo, já que Leandro Damião não é do clube) para contornar a situação.

O que atrapalhou o planejamento financeiro foi que, embora com a aprovação do Conselho Deliberativo para antecipar a cota de TV de 2015, o Santos só teve acesso à metade dos R$ 53 milhões a que teria direito, porque a Globo não estaria disposta a liberar a outra parte.