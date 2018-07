Santos sofre sem Neymar, mas vira sobre o XV na Vila

SÃO PAULO - Sem Neymar, que cumpria suspensão, o Santos não fez grande atuação neste domingo, sendo dominado pelo XV de Piracicaba durante boa parte do jogo na Vila Belmiro. Saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada, por 2 a 1, com dois gols de André. A vitória coroou uma boa estreia do garoto Giva, de 20 anos, substituto de Neymar.

O resultado também encerra uma série de três jogos sem vitória do Santos e atenua a má fase da equipe, principalmente quanto à armação no meio-campo. André, que vinha sendo criticado pela falta de gols, marcou dois nesta tarde. Um de pênalti, outro completando lance de Giva.

O Santos, assim, foi a 17 pontos, assumindo o quarto lugar. A equipe santista agora tem uma semana até seu próximo jogo, domingo, contra o Corinthians, no Morumbi. Já o XV de Piracicaba segue com nove pontos, agora no 14.º lugar. O time do interior tem pela frente o Mirassol, sexta, em casa, no Barão de Serra Negra.

O JOGO

Sem poder contar com Neymar e Miralles, Muricy Ramalho decidiu dar uma chance a Giva, artilheiro do Santos no título da Copa São Paulo de Juniores, para fazer companhia a André. O centroavante, que marcou contra a Ponte e encerrou o jejum de gols, garantia estar numa nova fase.

Mas o que se viu no primeiro tempo foi André falhando nas duas chances de gol que teve. Em ambas, Giva foi quem criou a jogada. Aos 2 minutos, o garoto de 20 anos chutou cruzado, Bruno Fuso espalmou, e a André tentou no rebote, mandando para fora. Muito depois, aos 39, Giva cruzou bem e o centroavante, livre, cabeceou à esquerda do gol.

Com Montillo e Cícero numa noite pouco inspirada, o Santos chegava pouco ao ataque. O XV de Piracicaba aproveitava para tentar surpreender. Tanto que a melhor chance do primeiro tempo foi do time do interior. Bruno Fuso recebeu pela esquerda, parou a bola, deu um drible desconcertante em Bruno Peres e chutou. A bola bateu na trave direita de Rafael e correu pela linha do gol. Outro lance perigoso foi com Gustavo, num chute bonito, de longe, que Rafael segurou firme.

A falta de qualidade no meio-campo do Santos foi punida aos 6 minutos do segundo tempo. Diguinho cruzou e Cesinha desviou de nuca. A bola encobriu Rafael, bateu no travessão e voltou também na nuca do goleiro para colocar o XV de Piracicaba na frente.

Apesar da juventude, o estreante Giva era o santista mais lúcido. Todas as boas jogadas do time saíam dos pés dele. Aos 13, por exemplo, ele cruzou bonito, mas André não conseguiu chegar a tempo de cabecear forte.

As coisas começaram a melhorar só quando Pato Rodríguez entrou no lugar de Cícero, aos 19. Com o argentino se aproximando mais dos atacantes, o Santos melhorou. O empate veio num pênalti marcado quando Luiz Eduardo colocou a mão na bola para cortar cruzamento de Bruno Peres. André bateu com tranquilidade e marcou.

Pouco depois, a virada. Montillo bateu escanteio, Giva cabeceou para o gol e, quando a bola já estava em cima da linha, André apareceu para completar e colocar o nome dele na súmula.

O Santos ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro, num bom chute de Pato Rodríguez, o segundo dele no jogo. Em ambos Bruno Fuso foi bem e impediu o gol. O time da casa quase perdeu Arouca, por um carrinho violento, mas o árbitro foi complacente e deu apenas o cartão amarelo. Renê Júnior também foi advertido neste domingo e, suspenso, não joga o clássico.

SANTOS 2 X 1 XV DE PIRACICABA

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Renê Júnior, Cícero (Pato Rodríguez) e Montillo (Marcos Assunção); Giva (Felipe Anderson) e André. Técnico - Muricy Ramalho.

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Vinicius Bovi, Cesinha, Luiz Eduardo e Gustavo Goiano (Adriano); Adilson Goiano (Léo Mineiro), Jairo, Diego Silva (Bruno Gaúcho) e Diguinho; Márcio Diogo e Paulinho. Técnico - Sérgio Soares.

GOLS - Cesinha, aos 6, e André, aos 25, de pênalti, e aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Bovi, Luiz Eduardo, Arouca e Renê Júnior.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

ACOMPANHE OS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA:

Comentários de Gustavo Zucchi

SEGUNDO TEMPO

48 min: Fim de jogo na Vila Belmiro. O Santos consegue superar as dificuldades e os desfalques e vira para cima do XV de Piracicaba. Final 2 a 1.

45 min: Três minutos de acréscimos.

42 min: Última alteração do Santos: sai Montillo, entra Marcos Assunção.

40 min: Santos segura o jogo e chama o XV para o ataque, mas a equipe do interior não consegue criar grandes chances.

39 min: Terceira substituição no XV de Piracicaba: sai Adilson Goiano, entra Léo Mineiro.

33 min: Duas alterações no XV de Piracicaba: deixam o jogo Diego Silva e Gustavo Goiano, entram Adriano Ferreira e Bruno Gaúcho.

33 min: Substituição no Santos: sai Giva, entra Felipe Anderson.

28 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! André! O atacante marca o segundo e vira na Vila Belmiro. Após cobrança de escanteio de Montillo, Giva desvia e André só completa para o fundo das redes.

25 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! André! O centroavante converte o pênalti e iguala o placar na Vila Belmiro.

24 min: PÊNALTI PARA O SANTOS! Luiz Eduardo coloca a mão na bola dentro da área. Penalidade para os donos da casa e cartão amarelo para o jogador do XV de Piracicaba.

20 min: Patito Rodriguez vem jogar na esquerda, lado que Neymar costuma atuar. Giva, que estava nessa posição, vai para a direita. André vai permanecer centralizado. Montillo, ainda sumido, vai assumir toda responsabilidade no meio de campo.

19 min: Muricy Ramalho tenta dar maior ofensividade para sua equipe. Cícero, sumido do jogo, dá lugar para Patito Rodriguez.

15 min: Santos tenta pressionar, mas esbarra em suas deficiências técnicas. Fechado na defesa, O XV de Piracicaba aproveita o ímpeto do rival para buscar os contra-ataques.

8 min: Cartão amarelo para Vinicíus Bovi, por falta em Léo.

6 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO XV DE PIRACICABA! Cesinha! O zagueiro do time do interior toca de costas na bola após cruzamento de Diguinho. O goleiro Rafael falha feio e deixa a bola entrar.

3 min: Assim como o primeiro tempo, o segundo começa movimentado, O XV de Piracicaba já chegou duas vezes ao gol e o Santos, uma.

0 min: As duas equipes não tiveram alterações para o segundo tempo.

0 min: Começa o segundo tempo na Vila Belmiro. Por enquanto 0 a 0 entre Santos e XV de Piracicaba.

Intervalo: No banco, Muricy Ramalho tem poucas opções que poderiam mudar a partida: Aranha, Galhardo, Neto, Victor Andrade, Felipe Anderson, Patito Rodriguez e Marcos Assunção

Intervalo: O Santos novamente mostra que depende muito de Neymar. Assim como no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando tinha campanha de campeão com o camisa 11 em campo e de rebaixado sem ele, a equipe de 2013 mostra que pouco pode fazer sem o craque. Montillo, que poderia desempenhar um papel decisivo, está longe de mostrar o mesmo futebol que o consagrou no Cruzeiro.

Intervalo: "Um time grande como o Santos não pode errar do jeito que esta errando", Léo, lateral do Santos, na saída para o intervalo.

PRIMEIRO TEMPO

45 min: Aurelio Santanna Martins encerra o primeiro tempo na Vila Belmiro.

41 min: Sequência de erros do XV de Piracicaba com direito a furada e chute totalmente sem rumo para a lateral resume bem o que é o primeiro tempo na Vila Belmiro. Com um nível técnico baixo e com pouca vontade, partida não agrada o público.

39 min: Lateral Gustavo arriscou de longe e assustou a torcida santista. Jogo segue em um ritmo lento.

35 min: Pelé e Neymar estão na Vila Belmiro acompanhando o jogo entre Santos x XV de Piracicaba

28 min: Montillo mostra que pode decidir o jogo em um lance. Lançado na esquerda, o argentino cruza na cabeça de Giva que quase abre o placar para o Santos.

25 min: Márcio Diogo, artilheiro da equipe no Campeonato Paulista cria a melhor oportunidade do jogo. Ele passa facil pela defesa santista e quase sem ângulo, carimba a trave e vê a bola deslizar por cima da linha do gol.

19 min: Montillo, esperança da torcida santista para dividir a responsabilidade de craque da equipe com Neymar está sumido do jogo. Quem tenta criar algo na partida é o garoto Giva.

13 min: Goleiro Rafael pega na bola pela primeira vez no jogo. Partida segue em ritmo lento devido a falta de criatividade das duas equipes.

8 min: Jogo começou quente, mas esfriou rapidamente. Em ritmo monótono, as duas equipes trocam passes no meio de campo sem muita vontade de avançar em direção ao gol.

2 min: Santos começa em cima do XV de Piracicaba. André, aposta de Muricy Ramalho para o ataque, já teve uma grande chance de abrir o placar.

0 min: Começa o jogo na Vila Belmiro: Santos 0 x XV de Piracicaba.

Pré-jogo: Além do desfalque de Neymar, expulso na última partida da equipe, o técnico Muricy Ramalho também não vai ter o argentino Miralles, que se recupera de uma contusão.

Pré-jogo: Boa tarde internauta, começa agora a transmissão da partida entre Santos e XV de Piracicaba na Vila Belmiro.