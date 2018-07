Santos soma 11 vitórias seguidas e reedita 'alçapão da Vila'

Com a vitória sobre o Goiás por 3 a 1, o Santos atingiu 11 vitórias consecutivas como mandante em 2015, considerando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A equipe santista conquistou 41 dos 49 pontos que somou Brasileirão dentro da Vila Belmiro. Com esse desempenho, a equipe está em 4º lugar, ocupando a última vaga do G-4, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras (49 a 48).

“O Santos sempre foi nossa casa e gostamos de jogar lá. A força da torcida e nosso estilo de jogo, sempre ofensivo, procurando tirar os espaços dos adversários, são algumas das razões do nosso bom desempenho na Vila”, afirmou o técnico Dorival Junior no domingo.

Embora seja quase imbatível em casa, com um aproveitamento superior a 83%, o Santos apresenta número ruins quando atua como visitante. Foram apenas oito pontos conquistados fora da Vila Belmiro. O Santos só venceu uma partida fora de casa, contra o Cruzeiro, por 1 a 0. É a segunda pior campanha como visitante, atrás apenas do Joinville.

Pela Copa do Brasil, torneio na qual o time disputa uma vaga na final diante do São Paulo, no Morumbi, a partir desta quarta-feira, o desempenho como visitante é bem melhor. A equipe da Vila só perdeu para o Sport, na Ilha do Retiro (2 a 1). Depois disso venceu o Londrina, empatou com o Maringá, bateu o Corinthians e Figueirense.