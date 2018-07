Santos sonda Oswaldo de Oliveira para voltar ao comando do time

O Santos ganhou mais um candidato a possível substituto do técnico Marcelo Fernandes. Recém-demitido do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira aparece como um dos candidatos da diretoria para assumir a equipe, que faz campanha ruim no Campeonato Brasileiro e está próxima da zona de rebaixamento.

O treinador trabalhou no clube da Vila Belmir em três ocasiões. Em 1997, foi auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, em 2005, como efetivo e a última delas no ano passado. Na ocasião, dirigiu o time em 44 jogos e foi vice-campeão paulista ao perder a decisão para o Ituano, nos pênaltis.

Oswaldo divide a preferência da cúpula com nomes que já foram sondados, como Gilson Kleina, do Avaí, e Guto Ferreira, da Ponte Preta. O time só volta a campo a campo no dia 20, quando recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Os próximos dias serão fundamentais para definir o comando da equipe. Caso a diretoria opte pela troca, Marcelo Fernandes deve voltar para a função de auxiliar.