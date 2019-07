Santos supera 2018 e fica a 4 vitórias de melhor 1º turno com 20 times na Série A

A vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, sábado, no estádio de Pituaçu, marcou a retomada da participação do Santos no Campeonato Brasileiro após cerca de um mês de pausa do torneio e representou um importante marco para a equipe. Afinal, em dez rodadas disputadas, o time já superou a pontuação alcançada no primeiro turno de 2018.

LEIA TAMBÉM > Elenco do Santos treina em Salvador antes de folga após vitória

Com sete vitórias, dois empates e uma derrota, o Santos atingiu os 23 pontos, na vice-liderança do Brasileirão e a três do primeiro colocado Palmeiras. É um desempenho que já supera o do turno da edição anterior do Brasileirão, quando o Santos somou apenas 21 pontos, com cinco triunfos, seis igualdades e oito reveses. Naquele momento, era o 13º colocado e estava preocupado com o risco de rebaixamento, pois a vantagem para a zona da degola era de apenas dois pontos.

Sem ter conseguido vencer o Brasileirão no período em que a disputa envolve 20 times em sistema de pontos corridos, desde 2006, o Santos de 2019 não superou apenas a campanha do turno de 2018 com apenas dez rodadas disputadas nesta temporada. O time também já deixou para trás os desempenhos de 2011 (22 pontos e 15º lugar) e 2008 (17 pontos e 18º).

Em 2019, porém, o Santos almeja campanha bem superior, ainda mais que só está envolvido no Brasileirão no segundo semestre, após ser eliminado das outras competições que participou nesta temporada. E já é possível almejar superar o melhor primeiro turno no atual formato do Brasileirão.

Foi em 2017, quando o time terminou as 19 rodadas iniciais do Brasileirão com 35 pontos somados e em terceiro lugar. Dois anos depois, a equipe está na vice-liderança e com 23 pontos. Com nove compromissos pela frente no turno, precisa de mais 12 pontos para igualar e de 13 para ultrapassá-la.

A busca por uma campanha ainda melhor prosseguirá no próximo domingo, quando o Santos vai visitar o Botafogo, no Engenhão. "Vamos tentar lutar a cada partida. Quero ganhar, não importa onde seja. Vamos ver no futuro. Importante é jogar com a mesma proposta em casa e fora", afirmou Sampaoli.

Campanhas do Santos no 1º turno desde que o torneio passou a ser disputado por 20 clubes e em pontos corridos: