Santos supera a Ferroviária com golaços e avança como primeiro na Copinha

Com gols de muita categoria de Lucas Barbosa e Rwan Seco, o Santos venceu a Ferroviária na noite deste domingo, por 2 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e confirmou a liderança do Grupo 8 na primeira fase da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com três vitórias em três jogos, o Santos encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento e na primeira posição da chave, com nove pontos ganhos. Enquanto a Ferroviária foi a vice-líder, com seis. Operário-PR e Rondoniense-RO.

Ambos os times estarão na segunda fase da competição. O Santos enfrentará o Chapadinha-MA, enquanto a Ferroviária terá pela frente o Nova Iguaçu-RJ. As datas, horários e locais das partidas ainda não foram oficializadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com bola rolando, os meninos do Santos tiveram dificuldades para passar pela marcação da Ferroviária, mas ainda assim abriram o placar em um lance de pura categoria de Lucas Barbosa. Aos 28 minutos, ele invadiu a área e chutou colocado no ângulo oposto do goleiro.

Atrás no placar, a Ferroviária até buscou o empate, mas sofreu o segundo gol logo no início do segundo tempo. Aos três minutos, Rwan Seco recebeu bom passe, passou pelo goleiro e completou para as redes, deixando o Santos em situação ainda mais confortável na partida.

Com a vitória praticamente garantida, o técnico santista, Elder Campos, usou o restante do segundo tempo para testar outros jogadores visando a sequência da competição, optando pela entrada de Pedrinho, Victor Michell, Rafael Moreira, Caio Henrique e Andrey Quintino.

Ainda na noite deste domingo, o América-MG venceu o São-Carlense, por 1 a 0, no estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, e confirmou vaga na segunda fase. O adversário na sequência será o Athletico-PR, líder do Grupo 12.

Confira o resultado dos jogos deste domingo

08h45

Aparecidense-GO 3 x 2 Petrolina-PE

11h

Taubaté-SP 0 x 2 Botafogo-RJ

Taquarussú-TO 0 x 7 Velo Clube-SP

União ABC-MS 0 x 5 Novorizontino-SP

Chapadinha-MA 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

13h15

União São João-SP 0 x 2 Athletico-PR

14h15

Mixto-MT 1 x 3 Castanhal-PA

15h15

União Iacanga-SP 0 x 1 Santa Cruz-PE

Comercial-SP 1 x 2 Criciúma-SC

16h30

XV de Jáu-SP 1 x 0 Grêmio-RS

17h

Falcon-SE 2 x 1 São Carlos-SP

19h

Ferroviária-SP 0 x 2 Santos-SP

19h15

São-Carlense-SP 0 x 1 América-MG