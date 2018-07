Santos supera Corinthians por 1 a 0 e conquista título do Brasileiro Feminino

O Santos conquistou nesta quinta-feira o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro Feminino. Ele veio com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri, em Barueri (SP), no segundo jogo da decisão. No primeiro, na semana passada, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, as "Sereias da Vila", como a equipe santista é conhecida, já haviam vencido por 2 a 0.

O gol do título foi marcado pela atacante argentina Sole Jaimes, que terminou o Brasileiro Feminino como a artilheira com 18 gols em 19 partidas. Agora no Brasil, a atleta já se destacou nos dois maiores clubes da Argentina: Boca Juniors e River Plate.

O Santos conquista o primeiro título brasileiro com uma grande campanha. Foram 16 vitórias em 20 jogos, com apenas duas derrotas - na última rodada da primeira fase para o Foz Cataratas-PR e para o Rio Preto-SP - e dois empates (contra Ferroviária-SP e Audax-SP.

Em campo, a rede balançou logo aos 16 minutos de bola rolando, na primeira chance que o Santos teve na partida. Maria avançou pela direita e cruzou na medida para Sole Jaimes cabecear firme e marcar um belo gol. O gol deixou o time visitante com uma vantagem enorme - poderia perder por dois gols de diferença -, mas o Corinthians não se abateu e, três minutos depois, Juci soltou uma bomba e a goleira Dani fez grande defesa para evitar o empate.

No segundo tempo, o Corinthians passou a ficar mais com a bola, mas não conseguiu refletir o domínio da posse em chances de gol. A equipe santista, por sua vez, passou a subir apenas em contra-ataque e quase marcou o segundo. Aos 22 minutos, Sochor partiu em velocidade pela direita, invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou muito perto do gol, mas não entrou.

Na sua última chance de gol na partida, aos 28 minutos, a zagueira Mimi cabeceou após cobrança de escanteio, mas Dani salvou em cima da linha para evitar o empate do Corinthians. A partir daí, o Santos administrou o resultado e comemorou o título com o apito final.