Santos supera desfalques e arranca empate com o Táchira pela Sul-Americana

O Santos superou os desfalques, o desentrosamento e a inexperiência de alguns jogadores e arrancou um empate com o Deportivo Táchira, por 1 a 1, no duelo de ida contra o Deportivo Táchira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a igualdade na Venezuela, o time alvinegro joga por vitória por um gol de diferença na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, para ir às quartas de final.

Apesar dos vários desfalques - Fabian Bustos não pôde contar, no total, com 10 jogadores por contusão, suspensão e até por covid, caso do volante Sandry -, o Santos conseguiu fazer um bom jogo nos primeiros 20 minutos na Venezuela. Claro que a fragilidade do Deportivo Táchira ajudava, mas o time brasileiro tinha controle da bola a maior parte do tempo.

Porém, ao Santos faltava objetividade. Por isso, apesar do domínio, o time pouco concluía contra o gol de Varela. Teve um chute por cima de Bruno Oliveira, uma conclusão de Ângelo para fácil defesa do goleiro e só. O Táchira, por seu turno, era bem mais perigoso.

A partir dos 20 minutos, os venezuelanos cresceram, explorando principalmente as jogadas pelo lado esquerdo do ataque, em cima de Vinícius Balieiro, improvisado na lateral direita. Em uma dessas jogadas, o Táchira conseguiu um escanteio. Na cobrança, Zanocelo acabou marcando contra, ao se precipitar e cabecear para trás a bola na tentativa de fazer o corte.

O gol desestruturou ainda mais o Santos e a equipe da casa passou a dominar totalmente a partida. Teve boas chances de ampliar, mas para a sorte brasileira o centroavante Uribe não é bom finalizador. E o time santista, na melhor chance que teve, viu o chute de Bruno Oliveira em direção ao gol, bater em Angulo, que jogou de zagueiro no lance.

Angulo voltaria a falhar no início do segundo tempo, no campo de defesa, em lance em que tocou a bola para Cova, que quase surpreendeu João Paulo. Logo depois, de novo Cova, cobrando uma falta cometida por Auro (entrou no intervalo no lugar de Balieiro) na lateral da área, só não fez o segundo porque o goleiro santista evitou, com ótima defesa. O Santos estava acuado.

Fabián Bustos, então, mexeu no time com 10 minutos, colocando Carlos Sanchez e Rwan. O Santos melhorou um pouco, passando pelo menos a jogar no campo do Táchira. Faltava completar as jogadas. Com as entradas de Lucas Braga e William Maranhão, o time passou a ficar quase o tempo todo com a bola. Mas jogadas efetivas mesmo, eram quase inexistentes.

O grande lance santista foi resultado da qualidade individual de Rwan, que ao perceber Varela adiantado, tentou o gol da intermediária, mas errou por pouco.

E foi dos pés de Rwan que saiu o empate, já aos 41 minutos da etapa final. O garoto fez boa jogada pela esquerda, encontrou Sanchez na entrada da área e o uruguaio viu Angulo livre, na entrada da pequena área. O equatoriano só teve o trabalho de dominar e tocar para o fundo do gol, livrando o Santos de uma derrota que parecia certa.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO TÁCHIRA 1 x 1 SANTOS

GOLS: Zanocelo (contra), aos 32 min do 1º tempo. Angulo, aos 41min do 2º tempo.

DEPORTIVO TÁCHIRA: Varela; Camacho, Restrepo, Ariano e Marrufo; Francisco Flores, Garcés (Simisterra), Chacon (Figueroa) e Maurice Cova; Roberto Hernández (Marlon Fernandez) e Uribe (Farias). Técnico: Alexandre Pallarés.

SANTOS: João Paulo; Baileiro (Auro), Kaiky, Luiz Felipe e Lucas Pires; Vinícius Camacho (William Maranhão), Zanocelo (Sanchez) e Bruno Oliveira; Ângelo (Rwan), Jhojan Julio (Lucas Braga) e Bryan Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

JUIZ: Gery Varga (BOL).

CARTÕES AMARELOS: Francisco Flores, Balieiro, Alexandre Pallares, Marrufo.

PÚBLICO E RENDA: Não fornecidos.

LOCAL: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo.