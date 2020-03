Santos suspende treinos por 20 dias e entrega cartilha com orientações ao elenco

Os treinamentos do elenco profissional do Santos estão suspensos por 20 dias. Nesta terça-feira, o elenco dirigido pelo técnico Jesualdo Ferreira foi ao CT Rei Pelé, onde teve reunião com o presidente José Carlos Peres e membros do departamento médico, tendo a definição da pausa por três semanas oficializada nesse encontro.

A ideia, porém, é de que os jogadores do Santos não fiquem completamente parados nesse período. Tanto que o elenco recebeu uma cartilha da preparação física do clube para manter a forma durante o período sem atividades agendadas para o CT Rei Pelé.

O Santos, porém, também está preocupado com o surto de coronavírus. Por isso, os médicos do clube entregaram, na reunião desta segunda-feira, uma cartilha com orientações aos jogadores para que eles se previnam contra o risco de contaminação pelo Covid-19.

O CT Rei Pelé, porém, não estará completamente fechado ao elenco nos próximos 20 dias, pois os jogadores que ainda se recuperam de lesões vão realizar o processo de recuperação no local.

Antes da pausa das competições em função do surto do coronavírus, o Santos era os líder dos seus grupos no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. Os próximos compromissos do time nessas competições estavam previstos para ser contra Santo André e Olimpia, respectivamente, ambos como mandante.