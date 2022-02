Santos anuncia argentino Fabián Bustos como novo treinador para 2022

O Santos anunciou oficialmente que o argentino Fabián Bustos é o novo técnico da equipe para este ano. Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil-EQU, assinou o acordo, restando ainda o contrato definitivo para assumir o comando do time nos próximos dias.

“A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o Departamento de Futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo, Fabian Bustos”, disse o presidente do Santos, Andres Rueda.

A diretoria buscava um treinador após a demissão de Fábio Carille, que não resistiu aos resultados ruins neste início de ano. A equipe está em processo de reconstrução e deve receber reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time é o segundo colocado do Grupo D, do Campeonato Paulista, com nove pontos.

Bustos será o sétimo técnico estrangeiro dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, se juntando a Abel Ferreira, do Palmeiras, Vitor Pereira, do Corinthians, Antonio 'El Turco' Mohamed, do Atlético-MG, Paulo Sousa, do Flamengo, Alexander Medina, do Internacional, Gustavo Morinigo, do Coritiba e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza.

Quem é Fabián Bustos, novo técnico do Santos?

O ex-meio-campista argentino Bustos tem 52 anos e nasceu em Córdoba. Ele fez toda a sua trajetória como técnico no Equador. Em 2009, assumiu o modesto Manta, depois passou por Deportivo Quito, Imbabura, Macará e Delfín, onde ganhou projeção nacional ao levar a equipe ao título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Depois, Bustos foi comandar o Barcelona de Guayaquil em 2020 e ganhou novamente o troféu de campeão nacional. Ele foi eleito o melhor técnico do Equador em 2019 e 2020.