Santos tem 100% na Vila Belmiro, mas já agenda dois jogos no Pacaembu

O Santos é, até agora, imbatível na Vila Belmiro em 2019. Na noite de quinta-feira, o clube entrou em campo pela quarta vez no seu estádio na temporada e triunfou sobre o Fluminense por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, se mantendo 100% no torneio e também na sua casa.

Antes, o Santos havia derrotado a Ferroviária (1 a 0), pelo Campeonato Paulista, o Atlético Goianiense (3 a 0) e o Vasco (2 a 0), ambos pela Copa do Brasil, no seu estádio neste ano. Assim, o ótimo desempenho reforçou o discurso do técnico Jorge Sampaoli para que a Vila Belmiro seja a casa preferencial do Santos para os compromissos como mandante.

"Creio que nós sempre queremos jogar aqui. Acho que sempre todo mundo quer jogar onde o Santos pertence. Se somos de Santos queremos jogar em Santos. Mas em São Paulo temos muita torcida. No meu ponto de vista, você tem que jogar onde você se sente acolhido. Isso é o que falo para os dirigente que me procuram", disse o treinador argentino em entrevista coletiva.

Como a Vila Belmiro passou por reformas após a estreia do time no Paulistão, o Santos atuou diversas vezes no Pacaembu em 2019. Foram, até agora, nove jogos no estádio paulistano como mandante. E embora o retrospecto seja bom, com sete vitórias, um empate e uma derrota no local, o time foi eliminado da Copa Sul-Americana e do Estadual atuando no Pacaembu.

O revezamento de compromissos entre Vila Belmiro e Pacaembu também atende a uma promessa do presidente José Carlos Peres de realizar mais jogos do Santos na capital paulista, algo que vem sendo bem mais rotineiro no clube desde a sua vitória na eleição disputada no fim de 2017.

O Santos fará mais quatro jogos como mandante no Brasileirão até a pausa do torneio para a realização da Copa América. Serão, inclusive, dois no Pacaembu, contra Vasco e Corinthians, nos dias 12 de maio e 12 de junho, e outros dois na Vila Belmiro, diante de Internacional, em 26 de maio, e Atlético-MG, em 8 de junho.