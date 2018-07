Santos tem 6 lesionados 'sem férias' e em tratamento

O zagueiro Edu Dracena, os laterais Léo, Emerson e Paulo Henrique e os volantes Alisson e Henrique trabalham com fisioterapeutas, médicos e preparadores físicos e realizam sessões de fisioterapia, academia e atividades no gramado.

Edu Dracena (em recuperação de ruptura do ligamento do joelho esquerdo), Paulo Henrique (ligamento cruzado do joelho esquerdo) e Alison (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) já realizam atividades no gramado do CT Rei Pelé e devem estar à disposição do técnico Muricy Ramalho logo na reapresentação do elenco.

Léo, Emerson e Henrique apenas fazem atividades na academia e fisioterapia. Léo passou por uma artroscopia no joelho direito em 20 de novembro, Henrique fez cirurgia de correção de uma sobrecarga no púbis em 26 de novembro e Emerson se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida no último domingo, durante partida do Campeonato Brasileiro Sub-20.