Conheça a lista dos 10 maiores devedores do futebol brasileiro

O Santos é o clube com o maior endividamento entre os quatro grandes de São Paulo. A dívida do clube da Vila Belmiro cresceu 26% no período entre 2013 e 2014, passando de R$ 296,7 para R$ 373,2 milhões. Os outros clubes têm dívidas menores: São Paulo (R$ 340,9) Palmeiras (R$ 332,7), Corinthians (R$ 313,5). Os números fazem parte de um estudo realizado pela consultoria BDO sobre o valor das marcas e as finanças dos 24 maiores clubes do Brasil.

Embora o Santos esteja em desvantagem em relação aos clubes do estado, a situação é um pouco mais confortável no cenário nacional. Sua dívida é menos da metade do “líder” do ranking, o Botafogo, que tem endividamento de R$ 845,5 milhões.

Paralelamente ao aumento de sua dívida, o Santos também perdeu receitas. A equipe caiu duas posições no ranking de maiores rendimentos do futebol brasileiro e ocupa hoje a 9ª posição. A receita total caiu 11% em relação a 2013, o que representa R$ 20 milhões. Nesse item, a queda com patrocínio e publicidade (de 29% para 17%) do total foi o grande 'vilão'. A queda de receitas, no entanto, parece ter sido restrita ao ano passado. Nos últimos cinco anos, ainda de acordo com o levantamento da BDO, a receita total do clube apresentou evolução de 46%.

No início do ano, a crise financeira fez com que o Santos perdesse na Justiça jogadores importantes, como o volante Arouca e o goleiro Aranha, que se transferiram para o Palmeiras, e o lateral Mena, que foi para o Cruzeiro. Tudo por causa do atraso no pagamento de salários. Hoje, todos os vencimentos estão em dia. A falta de um patrocinador é o principal argumento da gestão anterior para se defender das críticas de má administração. Membros do Comitê de Gestão no mandato de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro e Odílio Rodrigues afirmam que o ponto de inflexão foi a ausência do time na Libertadores em 2013. Isso fez com que o Santos fosse o primeiro clube a sentir a falta de um patrocínio máster – até hoje o clube busca patrocínios pontuais para minimizar o rombo. A perda da receita de R$ 18 milhões por ano teria produzido o início da crise.

Consultores de marketing esportivo ouvidos pelo Estado chamam a atenção para a situação peculiar do Santos, que ocupa um lugar diferenciado no imaginário dos torcedores pela geração de craques que formou no passado (Pelé, Coutinho, Pepe) e no presente (Robinho, Diego e Neymar) e, mesmo assim, não consegue aumentar suas receitas.

10 MAIORES DÍVIDAS EM 2014 (EM MILHÕE DE REIAIS)

1. Botafogo - 845,5

2. Flamengo - 697,9

3. Vasco - 596,5

4. Atlético MG - 486,6

5. Fluminense - 439,6

6. Grêmio - 382,1

7. Santos - 373,2

8. São Paulo - 340,9

9. Palmeiras - 332,7

10. Corinthians - 313,5