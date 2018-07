Santos tem agora o G-4 como alvo no Brasileirão

SANTOS - O Santos já é o melhor dos paulistas no Brasileiro e só precisa confirmar o amplo favoritismo contra Náutico, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, para ficar muito perto de entrar no G-4. Campanha surpreendente do time que começou desacreditado o campeonato, após ter vendido Neymar ao Barcelona e dispensado Muricy Ramalho no início da competição.

Com a vitória diante do Criciúma, o Santos pulou para o sétimo lugar na classificação, com 32 pontos, e, se bater os pernambucanos, subirá mais duas posições, ficando a quatro pontos do Grêmio, o quarto colocado. O crescimento da equipe ocorreu apesar da desconfiança inicial em relação ao trabalho do então interino Claudinei Oliveira. A diretoria chegou a tentar um treinador de renome internacional, caso do argentino Marcelo Bielsa. Não houve acordo e Claudinei foi ficando.

Com as sobras do Santos campeão de Muricy, mais as contratações de Cicinho, Mena, Thiago Ribeiro e Éverton Costa, Claudinei armou um time competitivo. Com o tempo, os bons resultados começaram a aparecer e o treinador acabou efetivado.

Na quarta-feira, ele não poderá contar com o atacante Thiago Ribeiro e nem com o volante Arouca, que vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão mas, em compensação, voltam Cícero, artilheiro do time no Brasileiro e na temporada, e Alison.

O jogo contra o Náutico foi remarcado da 11.ª rodada para que o Santos pudesse viajar para enfrentar o Barcelona, na Espanha.