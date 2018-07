Santos tem dia decisivo para fechar empréstimo de Eduardo Vargas

SÃO PAULO - A quinta-feira será fundamental para o Santos adiantar o empréstimo do atacante chileno Eduardo Vargas por um ano e meio. Os dirigentes do clube da Vila Belmiro estão na Itália desde o começo da semana para negociar com o Napoli e pretendem retornar ao Brasil, na sexta-feira, com tudo encaminhado para confirmar o jogador como o segundo reforço para a temporada de 2014. O primeiro foi Leandro Damião, que veio do Inter.

Dois entraves principais estão atrasando a negociação entre Santos e Napoli. O primeiro é a forma do pagamento do empréstimo, que pode abater parcelar que o clube italiano precisa pagar pela transferência no valor de R$ 16 milhões do goleiro Rafael Cabral, no meio do ano. O outro obstáculo é elaborar um contrato que satisfaça ambas as partes. O time paulista teme que por ser um ano de Copa do Mundo, Vargas deva atrair o interesse de clubes europes e, por isso, pretende se precaver para tentar segurar o chileno.

O ataque é a prioridade da diretoria santista para a busca por reforços para 2014. No entender da diretoria, o setor foi o responsável pelo time não ter ido além da sétima posição no Campeonato Brasileiro. Com o já contratado Leandro Damião, Vargas pode formar uma dupla completa em estilos de jogo. Enquanto o ex-gremista tem na movimentação e na velocidade as características principais, o reforço que veio do Inter é um homem de área e exímio finalizador.