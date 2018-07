Santos tem dúvida no meio para duelo com Grêmio

"Encontrei três e quatro já certos. Depende mesmo das características do jogo. Contra o Grêmio, teríamos muitas faltas e como não tinha meias, apostamos no Assunção. Contra o Vitória, apostei no Leandrinho para ser mais ofensivo. Depende muito do adversário", afirmou Claudinei.

O substituto de Alan Santos é a única dúvida da equipe para o decisivo duelo com o Grêmio. Assim, Gabriel, destaque dos triunfos sobre Grêmio e Vitória, com um gol marcado em cada jogo, permanece no time e voltará a formar a dupla de ataque do Santos com Thiago Ribeiro.

A zaga do Santos sofrerá uma alteração para o duelo com o Grêmio. Durval volta após cumprir gancho, mas agora Edu Dracena ficará fora por causa do terceiro cartão amarelo. Com isso, Durval terá a companhia de Gustavo Henrique na zaga.

"Com relação ao Edu, faz falta pela liderança, tem feito grandes partidas, faz muita falta, mas o Gustavo Henrique sempre que jogou, jogou bem. O Edu tem histórico, grandes conquistas, mas estamos bem de zagueiros", afirmou Claudinei.

Com apenas a dúvida no meio-de-campo, o Santos deve enfrentar o Grêmio com a seguinte escalação: Aranha; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Mena; Alison, Cícero, Leandrinho (Marcos Assunção) e Montillo; Gabriel e Thiago Ribeiro.

O Santos venceu o jogo de ida contra o Grêmio por 1 a 0, na Vila Belmiro. Assim, o time precisa de um empate ou até uma derrota por um gol de diferença, desde que marque ao menos um gol, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.