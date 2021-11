Santos tem problemas no sistema, mas anuncia ingressos esgotados para o clássico com o Palmeiras

O Santos terá casa cheia domingo contra o Palmeiras em clássico no qual tentará somar a terceira vitória seguida em sua luta para fugir do rebaixamento no Brasileirão. O clube pediu desculpas ao torcedor por causa de problemas no sistema online que travou ao longo do dia, mas informou que as 16.032 entradas para seu torcedor foram vendidas.

"O Santos FC informa que estão esgotados os ingressos para o clássico contra o Palmeiras, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro!", anunciou o clube. "Porém, tivemos milhares de acessos no mesmo minuto para esta partida contra o Palmeiras e foi necessário realizar uma operação manual para o site voltar à estabilidade, tendo se mantido instável por cerca de 45 minutos até a completa normalização."

A instabilidade irritou alguns torcedores que reclamaram nas redes sociais de não estarem conseguindo adquirir as entradas. O clube pediu desculpas e informou que está buscando solução para não repetir a falha. Será o primeiro compromisso com casa cheia no Brasileirão.

"Lamentamos o ocorrido e estamos trabalhando para voltar ao mesmo padrão de estabilidade que o site possuía antes da pandemia", enfatizou o Santos. "Com a volta de público ao estádio, estamos reajustando nossa arquitetura de servidores para manter o site estável com um volume de acessos muito maior do que nos últimos meses."

No primeiro turno, o Palmeiras ganhou do Santos por 3 a 2 no Allianz Parque. O jogo marcou o último gol do astro Marinho com o camisa santista. Desde então são 15 partidas de jejum, que coincidiram com a má fase da equipe.