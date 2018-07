Santos tem retorno de Damião e de mais três para voltar a vencer

O Santos muda a defesa, o meio de campo e o ataque na tentativa de reencontrar o caminho da vitória contra o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de chegar a quatro derrotas - diante de Fluminense, Internacional, Corinthians e Cruzeiro - e um empate. Edu Dracena volta à zaga, no lugar de Bruno Uvini, para formar dupla com Neto, Arouca e Souza vão compor o quadrado do meio de campo com Alison e Lucas Lima.

Com a entrada de mais um volante (Souza), o técnico Enderson Moreira abre mão do atacante Rildo, além de trocar Gabriel por Leandro Damião, para ter uma referência na frente. A esperança é de que longe da pressão do torcedor na Vila Belmiro, o artilheiro de R$ 42 milhões salve o fim de ano.

O jogo terá o reencontro do Santos com o técnico Claudinei Oliveira, que no ano passado levou o time à sua melhor colocação no Brasileirão desde 2007 (foi vice, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo), terminando em 7.º lugar, com 56 pontos, à frente de São Paulo e Corinthians. Os dois times estão empatados com 46 pontos e o perdedor pode despencar na tabela de classificação, com a possibilidade de ser ultrapassado por Sport e Goiás.

Com a desclassificação nas semifinais da Copa do Brasil, tropeços nas cinco últimas rodadas do Brasileirão e atraso nos salários - dois meses no direito de imagem, que é a maior parte na remuneração dos jogadores, e um mês no de carteira (CLT) -, Enderson Moreira enfrenta dificuldade para motivar os jogadores a lutar por vitória para honrar a camisa santista e se despedir da temporada em alta.

Lucas Lima é a exceção positiva. Até mesmo nos piores momentos da equipe, ele, que é um dos favoritos na eleição de melhor meia armador do Brasileirão, aparece bem. "Seria melhor se o time estivesse lá em cima brigando pelo título ou por vaga na Libertadores, mas fico feliz pelo meu desempenho", disse Lucas, que não encontra explicação para o Santos ter oscilado tanto depois da Copa do Mundo. "Mas também perdemos por detalhes jogos importantes em que merecíamos ganhar".