Santos tem retorno de Léo Cittadini e Dorival repete formação titular em treino

O elenco do Santos voltou a treinar na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé, onde a principal novidade da atividade foi o retorno do meia Léo Cittadini, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador havia se machucado de maneira curiosa, ao comemorar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo, em Campinas, onde a equipe santista assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, o meio-campista iniciou o treinamento tático desta sexta na equipe reserva, mas depois entrou no lugar de Lucas Veríssimo no decorrer do trabalho comandado pelo técnico Dorival Junior. O treinador, por sua vez, repetiu a mesma formação titular escalada no dia anterior.

Sem poder contar com Lucas Lima, convocado por Tite para a seleção brasileira, Thiago Maia (com a seleção sub-20) e Copete, que está com a Colômbia nas Eliminatórias, o treinador voltou a mandar o time a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Zeca; Renato, Yuri e Rafael Longuine; Jean Mota, Vitor Bueno e Ricardo Oliveira.

Ao tirar Lucas Veríssimo para a entrada de Léo Cittadini, Dorival Júnior recuou Yuri para formar dupla de zaga com Fabián Noguera. O primeiro deles e Lucas Veríssimo disputam pela vaga aberta na equipe titular pelo zagueiro David Braz, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vitória, na próxima quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Seis pontos atrás do líder Palmeiras, que no mesmo dia encara o Atlético-MG em Belo Horizonte, o Santos ainda alimenta a esperança de conquistar o título da competição. Depois de receber o Vitória, a equipe santista terá pela frente o Cruzeiro (no Mineirão), o Flamengo (no Maracanã) e o América-MG (na Vila Belmiro) em seus três últimos confrontos nesta edição do torneio nacional.