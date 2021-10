Santos tem retorno de Luiz Felipe e desfalque de Jean Mota para sábado

O técnico Fábio Carille ganhou mais um reforço e está perto de sofrer mais uma baixa no Santos. Recuperado de lesão, o zagueiro Luiz Felipe voltou a ser relacionado e poderá retornar ao time no jogo deste sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o meia Jean Mota deve deixar o clube para jogar nos Estados Unidos.

Luiz Felipe foi a grande novidade na lista de relacionados divulgada pelo clube da Vila Belmiro, na noite de quinta-feira. Ele vira nova opção para Carille compor a defesa santista com três zagueiros, como vem fazendo nos últimos jogos. Com dificuldades na escalação, o treinador chegou a improvisar o volante Vinícius Balieiro na posição.

Leia Também Elogiado por Renato, Zanocelo garante a permanência do Santos na primeira divisão

Apesar do retorno, Luiz Felipe deve começar no banco de reservas no sábado. O trio defensivo deve ter Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez. Luiz Felipe não entra em campo desde 26 de agosto, quando participou da derrota justamente para o Athletico-PR, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, foi desfalque em 12 jogos.

Outro a voltar a ser relacionado foi o volante Ivonei. Havia expectativa ainda de que o jovem zagueiro Kaiky também retornasse ao time. Mas o jogador de 17 anos seguirá fora por mais uma rodada, também por questões físicas.

Mas a maior ausência da lista é Jean Mota. Após oscilar na equipe nos últimos anos, alternando jogos como titular e períodos com pouco espaço no time, a depender do treinador do momento, o meia está perto de deixar o clube paulista. De acordo com o Santos, ele negocia com o Inter Miami. O martelo deve ser batido nos próximos dias.

Independente da transferência, Carille terá que fazer mudanças na equipe que entrará em campo na capital paranaense. O atacante Marinho e o meia Vinicius Zanocelo serão desfalques porque levaram o terceiro cartão amarelo na rodada passada. O treinador pode ter Balieiro ou Sánchez no lugar do meia. No ataque, Ângelo tem chance de aparecer entre os titulares.

Desta forma, o time santista pode ser escalado no sábado com João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Sánchez (Balieiro), Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Ângelo, Lucas Braga e Diego Tardelli.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: João Paulo, Diógenes e Jandrei;

Laterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e Moraes;

Zagueiros: Luiz Felipe, Emiliano Velázquez, Robson Reis, Danilo Boza, Wagner Leonardo e Derick;

Volantes: Vinícius Balieiro e Ivonei;

Meias: Carlos Sánchez e Luiz Henrique;

Atacantes: Diego Tardelli, Raniel, Marcos Leonardo, Ângelo, Matías Lacava, Lucas Braga e Marcos Guilherme.