Santos tem retornos de Bruno Henrique e Victor Ferraz para o clássico

Com um treinamento no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, o Santos encerrou nesta sexta-feira a sua preparação para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com portões fechados na maior do tempo, o técnico Levir Culpi liberou os atletas para um rachão. Na última quinta-feira, o time esboçado pelo treinador tinha Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Mais tarde, o treinador divulgou a lista de 23 relacionados para o clássico, confirmando os retornos de Bruno Henrique e Victor Ferraz.

O atacante ficou 15 dias afastado e desfalcou o time em três jogos para tratar dores na panturrilha. Já o lateral-direito volta depois de se livrar de dores nas costas, que o tiraram de sete partidas da equipe.

Confira a lista de relacionados do Santos para o clássico:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais - Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz

Meio-campistas - Alison, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Renato, Serginho e Yuri

Atacantes - Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández