Santos tem semana livre para superar decepção e dar resposta na Libertadores

O Santos tem uma semana para assimilar o golpe da eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após cair para a Ponte Preta na última segunda-feira, na disputa de pênaltis, o time folgou nesta terça e se reapresenta nesta quarta com o foco voltado para aquele que é o seu grande objetivo em 2017: a Copa Libertadores.

Com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas, o Santos volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, dia 19, quando vai visitar o colombiano Independiente Santa Fe, no estádio El Campín, em Bogotá. E embora o time santista lidere o Grupo 2, o confronto será importante, pois os colombianos estão na sua cola, com um ponto a menos.

Apesar da eliminação precoce no Paulistão, o Santos tentou evitar o discurso de "terra arrasada" com o fracasso nas quartas de final do torneio, algo que não acontecia há muito tempo, tanto que o time havia participado das últimas oito finais do torneio estadual e mirava o tricampeonato.

O presidente Modesto Roma Júnior assegurou a permanência de Dorival Júnior, ainda que a pressão de conselheiros para uma mudança no comando do time seja grande, ao declarar que "não se ganha título com treinador ping-pong", e até se irritando com os questionamentos sobre o assunto.

Além disso, o próprio Dorival Júnior e os jogadores tentaram exibir otimismo ao garantirem que a equipe pode conquistar títulos de peso em 2017, algo que não acontece há algum tempo no Santos. "O time vai corresponder. Não tenho dúvidas. O Santos está preparado para grandes conquistas e vai acontecer", afirmou o treinador.

O primeiro desafio será a Libertadores. E o Santos precisa dar uma resposta rápida para mostrar que a ressaca da eliminação ficou para trás e que possui potencial para brilhar na sequência da temporada de 2017, além de recuperar a confiança após um início de temporada complicado, com derrotas em todos os três clássicos estaduais que disputou - dois deles na Vila Belmiro, onde, até então, possuía aura de quase imbatível.

O Santos também vai aproveitar os próximos dias para recuperar fisicamente alguns dos seus principais jogadores. Na última segunda-feira, diante da Ponte Preta, Dorival Júnior teve todos os seus titulares à disposição pela primeira vez nesta temporada. Ainda assim, os problemas físicos pesaram para o desempenho da equipe, tanto que mesmo precisando marcar um gol para evitar a disputa de pênaltis, tirou o centroavante Ricardo Oliveira durante o segundo tempo da vitória magra por 1 a 0.

Além disso, o lateral-direito Victor Ferraz, com uma virose, foi dúvida até momentos antes do início da partida e o atacante Bruno Henrique precisou ser substituído durante o segundo tempo por causa de dores na coxa. Dorival Júnior, porém, espera contar com todos eles no duelo com o Independiente Santa Fe, o primeiro compromisso após o fracasso no Paulistão, quando tentará dar uma demonstração de força ao seu torcedor.