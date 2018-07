Santos tem três desfalques importantes para clássico com o Corinthians

A sequência negativa e os desfalques para o clássico contra o Corinthians estão tirando o sono do técnico Dorival Júnior no Santos. Para o jogo de domingo, na Vila Belmiro, o comandante não poderá contar com Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, que levaram o terceiro cartão amarelo contra o Inter, e Lucas Lima, que foi expulso.

"Perder três jogadores desse potencial para um jogo decisivo, para nosso concorrente direto, é um prejuízo muito grande. Houve um equívoco notório da arbitragem", reclamou, em referência ao juiz Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal, que apitou o duelo entre sua equipe e o Internacional, no Beira-Rio.

Para piorar, o Santos vem de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro. Perdeu na quinta-feira para o Internacional e antes havia sido derrotado por Figueirense, Coritiba e América-MG no últimos cinco jogos - a única vitória foi diante do Atlético-MG.

Após a derrota em Porto Alegre, o time se manteve com 36 pontos, na quinta posição no Campeonato Brasileiro, mas está a dez pontos do líder Palmeiras e fora do G-4. A irregularidade do time nos último confrontos também incomodam o treinador, que poderá contar com Thiago Maia, que estava suspenso e não enfrentou o Inter.