Santos tem tudo acertado com Alex Silva. Só falta fechar com o Flamengo

SÃO PAULO - O Santos espera receber sinal verde para a contratação do zagueiro Alex Silva até sábado de manhã, prazo que a diretoria do clube paulista entende ser suficiente para agilizar a documentação a fim de inscrever o jogador na Copa Libertadores da América.

O presidente santista, Luis Alvaro, tem tudo acertado com Alex Silva, cujo direitos federativos pertencem ao Flamengo. Ocorre que o atleta ainda precisa da liberação do técnico Joel Santana, recém-contratado na vaga de Vanderley Luxemburgo. "Esperamos acertar tudo até sábado de manhã.", disse o cartola.

A única possibilidade de o negócio não dar certo para o Santos é se houver um pedido de Joel Santana para que o Flamengo não o libere. Mesmo assim, o treinador terá de usar toda a sua lábia para convencer o zagueiro a permanecer no Rio. Alex Silva já está com a cabeça no Santos. Ele tem a aprovação de Muricy Ramalho, com quem trabalhou no São Paulo.

O Santos tem atendido aos pedidos de reforços do seu treinador. Quarta-feira, o clube anunciou o acerto com o lateral-esquerdo do São Paulo, Juan, por empréstimo até o fim do ano.

No caso de Alex Silva, o Flamengo espera ter uma compensação financeira, uma vez que pagou perto dos R$ 4 milhões pelo beque. "Estamos negociando. O Flamengo quer uma compensação, que pode ser o repasse de um dos nossos jogadores também", disse Luiz Alvaro.